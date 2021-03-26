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تفاصيل حادث قطار سوهاج اليوم وأسماء المصابين

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:23 م
حادث قطار سوهاج اليوم
حادث قطار سوهاج اليوم
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حادث قطار سوهاج اليوم ، انتاب الشارع المصري حالة من الحزن، عقب اصطدام قطارين في سوهاج، ما أسفر عنه مصرع وإصابة العشرات.

حادث قطار سوهاج اليوم

وتصدر حادث قطار سوهاج اليوم تريند محرك البحث الشهير جوجل، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً محزنة للحادث وبعض مقاطع الفيديو.

تفاصيل حادث قطار سوهاج اليوم

وبلغ عد الإصابات الناجمة عن حادث قطار سوهاج اليوم 91 وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة المصرية، بينما بلغ عدد الوفيات 32 جراء الاصطدام المروع.

مصابي حادث قطار سوهاج اليوم

من جانبه أوضح الدكتور أحمد جابر المتحدث الرسمى باسم المستشفيات الجامعية بسوهاج، أن عدد حالات الإصابة فى حادث قطار سوهاج اليوم، وصل إلى 16 حالة متواجدة داخل مستشفى سوهاج الجامعى.

ونرصد في السطور التالية أسماء المصابين المتواجدين بمستشفى سوهاج الجامعي بعد نقلهم من مكان حادث قطار سوهاج اليوم وهم:

"محمد عبد الحليم أبو الوفا – عبد العظيم عبود عبد الكريم – أحمد جعفر محمد أحمد – محمد صفوت إبراهيم – خالد محمد أحمد – عبد الحميد بكر – محمود عبده عبد الوهاب – محمد عبد الجواد الفادى – السيد عبده السيد – محمد أحمد عبد اللطيف – أحمد محمود فهمى كسور بالقدمين- مختار سعيد عبد الحليم اشتباه كسر بالقدم اليسري".

وفيات حادث قطار سوهاج اليوم

ونتج عن حادث قطار سوهاج اليوم وفاة 32 مواطنًا وإصابة 91 آخرين فى حادث تصادم قطارين بمركز طهطا- محافظة سوهاج، حتى هذه اللحظة.

التعامل مع حادث قطار سوهاج اليوم

وبدوره قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، إنه تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74، كما تم نقل حالات الوفاة والمصابين من موقع حادث قطار سوهاج اليوم إلى مستشفيات "طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام".

مصابو حادث قطار سوهاج اليوم والعناية الطبية

ولفت مجاهد إلى أن جميع مصابي حادث قطار سوهاج اليوم يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات القريبة.

سبب حادث قطار سوهاج اليوم

يُذكر أن حادث قطار سوهاج اليوم وقع نتيجة قيام مجهولين بفتح بلف الخطر ما أدى إلى توقف القطار، ليصطدم به آخر من الخلف جاء بسرعة كبيرة، بحسب بيان هيئة السكة الحديد المصرية.


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