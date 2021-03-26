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مدافع إفريقي على رادار ليفربول

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أشارت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية، إلي سعي الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، لترميم خط دفاعه بالتعاقد مع صفقة إفريقية خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وقال موقع "ليفربول إيكو"، إن الريدز معجب بالإيفواري ويلفريد سينجو، الظهير الأيمن لتورينو، ويسعى للتعاقد معه في الصيف المقبل، كما أن ليفربول تقدم بعرض لضم سينجو مقابل 17 مليون إسترليني، إلا أن تورينو رفض التخلي عن لاعبه.

وقالت بعض التقارير الإيطالية إن سينجو صاحب الـ20 عاما، يحظى أيضًا باهتمام مانشستر يونايتد وميلان خلال الموسم الحالي

ويعاني ليفربول هذا الموسم من إصابات عديدة في الدفاع، بالإضافة إلى تراجع مستوى بعض اللاعبين، ومنهم الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد.

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