وزير قطاع الأعمال: خطة تطوير قطاع التأمين تنفذ بدقة فائقة



قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن تم وضع خطة استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التأمين وتحسين أداء الشركات التابعة العاملة في هذا المجال.



وأضاف هشام توفيق خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن محاور التطوير تشمل تحديث المنتجات وطرق التسعير وأسلوب تقديم الخدمات التأمينية والتعويضات بهدف تعظيم معدلات النمو والربحية وزيادة الحصة السوقية لشركات التأمين.



وتابع وزير قطاع الأعمال، شركات التأمين كان يهيمن عليها قطاعات فكان هناك منافسة غير مجدية وعدم تنسيق بينهما، مشيرا إلى أنه قام بفصل الاستثمار عن التأمين بإنشاء مصر للاستثمار المالية تحت إشراف قطاع التأمين.



وأشار، أنه طلب من مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين إسناد إدارة محافظ الأوراق المالية لدى الشركات التابعة لها إلى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، لافتا أن المحافظ 3 أنواع، الأدوات الاقراضية وتبلغ 40 مليون جنيه، وأسهم التداول والاستراتيجية

