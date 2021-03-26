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وزير قطاع الأعمال يعتذر لملاك "نيو هليوبوليس"

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:05 م
هشام توفيق
هشام توفيق
الفجر
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اعتذر هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، للعملاء الذين اشتروا في مشروع نيو هليوبوليس، ولم يتم الاستجابة لشكواهم من قبل، حاليا سيتم دراسة ومتابعة كل تلك الشكاوى.

وقال هشام توفيق خلال في حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه يتم إعادة تصميم نيو هليوبوليس، ونعمل على البنية التحتية حاليا بما فيها الطرق والبوابات واللاند سكيب والمواصلات داخل المدينة والمياه والكهرباء وباقي الخدمات.

وتابع: "أن المدينة تربط من طريق الإسماعيلية لطريق السويس، وهناك خطة رئيسية للتطوير ومواعيد محددة للانتهاء منها، موضحا أن المدينة حوالي 5400 فدان، تم طرح 650 فدان مع شركة سوديك للتطوير العقاري، وسنبدأ في طرح مساحات أخرى في أوقات مختلفة بنظام المشاركات في ضوء الخطة الرئيسية، بالإضافة لطرح إليو بارك كلها 1700 فدان، على مستثمر واحد".

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