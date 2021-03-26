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وزير قطاع الأعمال: نعمل على إحلال وتجديد فنادق الشركة القابضة للسياحة

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:15 م
هشام توفيق
هشام توفيق
الفجر
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قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن التغيير الذي تم في الشركة القابضة للسياحة محدود، فرئيسها والعضو المنتدب مازالوا كما هما مع فصل السلطات، وذلك نظرا للنجاح الحاصل من قبل بها.

وأضاف هشام توفيق خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن أي شخص يمتلك فندق، يقوم بعمل إحلال وتجديد دائما، "هتلاقي دور مقفول في الفندق ويتم الإحلال والتجديد بتاعه".

وتابع: "في مشروعات جديدة انتهينا منها، مثل تأسيس شركة جديدة مع طلعت مصطفى في الأقصر، فورسيزون، وبنعمل فندق هائل هناك، وفندق شيبرد توصلنا لاتفاق مع مستثمر سعودي، بالإضافة إلى الفندق الأهم في سلاسل الفنادق وهو كونتيننتال في ميدان الأوبرا، والذي تم بناءه عام 1863.

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فندق انتركونتيتال طلعت مصطفي تطوير الفنادق القابضة للسياحة

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