وزير قطاع الأعمال: نستهدف تحقيق 2 مليار جنيه من شركات الأدوية



كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن خطة الوزارة لتطوير شركات الأدوية التابعة لها، لافتا أن هناك أعداد كبيرة في القطاع العام ينتج 10 % من حجم سوق الدواء.



وأضاف هشام توفيق خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، شركات الأدوية كانت تعتمد على إنتاج الأدوية المخسرة، لافتا أنه تواصل مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لتحريك الأسعار.



وتابع وزير قطاع الأعمال، شركات الأدوية تحولت من الخسارة إلى ربح 700 مليون جنيه أرباح، لافتا إلى ضرورة توافر متطلبات التصنيع الجيد "GMP"، وذلك بتكلفة استثمارية تصل إلى 1.7 مليار جنيه، مشير إلى إنه تم إنفاق 200 مليون جنيه حتى الآن.