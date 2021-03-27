عمرو أديب: مرفق السكك الحديدية "مقبرة" الوزراء في مصر

طالب الإعلامي عمرو أديب، المشاهدين قراءة الفاتحة على ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، قائلا: "الناس مهتمة بالتحليلات.. ياريت تدعوا لهم بالرحمة".





وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "اللي يشوف فيدوهات الحادث يعرف أن المصابين والوفيات شافوا الجحيم"، متسائلا: "لماذا مرفق السكك الحديدية لعنةفي مصر.. وبيموت المصريين".



