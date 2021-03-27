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عمرو أديب: مرفق السكك الحديدية "مقبرة" الوزراء في مصر

السبت 27/مارس/2021 - 06:51 ص
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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طالب الإعلامي عمرو أديب، المشاهدين قراءة الفاتحة على ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، قائلا: "الناس مهتمة بالتحليلات.. ياريت تدعوا لهم بالرحمة".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "اللي يشوف فيدوهات الحادث يعرف أن المصابين والوفيات شافوا الجحيم"، متسائلا: "لماذا مرفق السكك الحديدية لعنةفي مصر.. وبيموت المصريين".

ووصف مرفق السكك الحديدية بـ"مقبرة المصريين، والوزراء في مصر، وهو السبب في مأسي المصريين، متابعا: "لو جبنا مستر سيمينز نفسه لازم يكون في حادثة قطار معاه".

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