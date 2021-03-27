Advertisements
عمرو أديب: مرفق السكك الحديدية "مقبرة" الوزراء في مصر
السبت 27/مارس/2021 - 06:51 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
طالب الإعلامي عمرو أديب، المشاهدين قراءة الفاتحة على ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، قائلا: "الناس مهتمة بالتحليلات.. ياريت تدعوا لهم بالرحمة".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "اللي يشوف فيدوهات الحادث يعرف أن المصابين والوفيات شافوا الجحيم"، متسائلا: "لماذا مرفق السكك الحديدية لعنةفي مصر.. وبيموت المصريين".
ووصف مرفق السكك الحديدية بـ"مقبرة المصريين، والوزراء في مصر، وهو السبب في مأسي المصريين، متابعا: "لو جبنا مستر سيمينز نفسه لازم يكون في حادثة قطار معاه".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements