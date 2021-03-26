وزير قطاع الأعمال: نستهدف منافسة الصين والهند في إنتاج وتصدير الخامات الدوائية



كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن أن الشركة القابضة للصناعات الدوائية تضم 8 شركات منتجة ومصنع النصر لتصنيع الخامات الدوائية والموجود في منطقة أبو زعبل.



وأضاف هشام توفيق خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه سيتم إنشاء مصنع بمشاركة القطاع الخاص لإنتاج المواد الفعالة، لافتا أن أغلب الخامات الدوائية الموجودة في مصر مستوردة من الهند والصين.



وتابع وزير قطاع الأعمال، نستهدف إنتاج بعض المواد الفعالة لمنافسة دولتي الهند والصين لتقليل الإستيراد، وتلبية احتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير للخارج خاصة للدول الإفريقية.