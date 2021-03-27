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"نقل البرلمان": "رئيس الوزراء و وزير النقل لازم يمشوا في هذه الحالة" (فيديو)

السبت 27/مارس/2021 - 07:08 ص
حادث قطاري سوهاج
حادث قطاري سوهاج
داليا الحسين
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قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هناك مسؤولية جنائية في حادث قطاري سوهاج، وهذا من اختصاص النائب العام.

وتابع "عابد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن البرلمان شكل لجنة مصغرة لمتابعة الموقف عن قرب، ومعرفة أسباب الحادث والتوجه للمستشفيات للتأكد من حصول المصابين على الرعاية الطبية اللازمة، والتأكد من استلام التعويضات.

وأكد  رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن لجنة النقل بالبرلمان لن تلتفت لبيان وزارة النقل في ظل وجود الفنيين المختصين، والنيابة العامة والإدارية، المسئولة عن تحديد المتسببين.

وواصل: «مش عايزين حد يقولنا زى كل مرة سواق القطار هو المسئول عن الحادثة ومات»، وعن اتهام مجهولين بالتسبب فى حادث قطاري سوهاج قال: «كلام مرفوض»

واستطرد: «لو رئيس الوزراء أو وزير النقل ثبت أنهم المسئولين عن حادث تصادم قطارى الصعيد يستقيلا ويمشوا»، مردفا في عصر الرئيس السيسي لا يوجد أحد فوق المحاسبة، طالما أن هناك أدلة تدينه.

وأشار النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن السكة الحديد هي المرفق الوحيد الذي يتم تطويره بلا توقف، نظرا لأنه وسيلة مواصلات ملايين المصريين.

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