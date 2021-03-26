Advertisements

لميس الحديدي عن حادث قطاري سوهاج: نريد المحاسبة الجنائية ودم المصريين مش هدر

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:42 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements


قدمت الإعلامية لميس الحديدي، التعازي لأسر ضحايا تصادم قطاري سوهاج، الذي حدث اليوم الجمعة.

قالت الحديدي في حلقة استثنائية من برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، إن "الحادث كان رهيبًا، إذ تم فتح بلف الخطر في بعض عربات قطار، فتوقف، فاصطدم به قطار مكيف كان متجهًا من أسوان إلى القاهرة، وحتى الآن مات 32 شخصًا، وهناك أكثر من 100 مصاب".


أضافت الحديدي: "الرئيس عبدالفتاح السيسي توعد اليوم في بيان واضح أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء"، متابعةً: "أثق في كل ما يقوله الرئيس، ونريد المحاسبة السياسية أيضًا، يجب أن يقوم البرلمان عبر نواب محافظة سوهاج بدوره في محاسبة الحكومة، نريد برلمانًا يسأل الحكومة، ونريد المحاسبة الجنائية في المقام الاول.. دم المصريين مش هدر".


أردفت: "في حاجات نقدر نقول أخطاء فردية، وفي حاجات يموت بسببها ضحايا كثر، ولا بد أن يتحمل مسؤولياتها مسؤول سياسي، وحوادث السكك الحديدية مؤلمة ووجعها كتير من الغلابة، لأنهم في كل بيت مصري".

أوضحت، أن الدولة المصرية وفرت كل الإمكانيات لإصلاح السكك الحديدية: "القضية مش في الفلوس، لكن القضية في الوقت، وحتى نصل إلى هذا التطوير يجب ان نحافظ على أرواح المصريين".

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاري سوهاج ضحايا قطاري سوهاج حادث قطاري سوهاج

أخبار تهمك

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بعد العروض المغرية.. الأهلي يحسم مصير نجمه من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

منذ أقل من ساعة

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ أقل من ساعتين

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 9 ساعات

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

منذ أقل من نصف ساعة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بعلامة الذبح.. شاهد| فيديو على "تيك توك" لشاب يعبث بعجل أحد القطارات

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 6 ساعات

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مصر في المقدمة.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

منذ 37 دقيقة

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ حوالي 5 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ يوم

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"الحديدي" عن الجرارات الأمريكية: "التشكيك في أي حاجة إزعاج على الفاضي"

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: 2022 بداية تصنيع عربات السكك الحديدية

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

عاجل.. النائب العام يصل موقع حادث قطاري سوهاج

"مجمعة تأمين الحوادث": صرف 30 ألف جنيه لضحايا حادث سوهاج

يوسف الشريف ينعى ضحايا حادث تصادم قطارر سوهاج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 م

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

09:13 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

10:49 م

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

09:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها