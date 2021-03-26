لميس الحديدي عن حادث قطاري سوهاج: نريد المحاسبة الجنائية ودم المصريين مش هدر





قدمت الإعلامية لميس الحديدي، التعازي لأسر ضحايا تصادم قطاري سوهاج، الذي حدث اليوم الجمعة.



قالت الحديدي في حلقة استثنائية من برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة "ON"، إن "الحادث كان رهيبًا، إذ تم فتح بلف الخطر في بعض عربات قطار، فتوقف، فاصطدم به قطار مكيف كان متجهًا من أسوان إلى القاهرة، وحتى الآن مات 32 شخصًا، وهناك أكثر من 100 مصاب".





أضافت الحديدي: "الرئيس عبدالفتاح السيسي توعد اليوم في بيان واضح أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء"، متابعةً: "أثق في كل ما يقوله الرئيس، ونريد المحاسبة السياسية أيضًا، يجب أن يقوم البرلمان عبر نواب محافظة سوهاج بدوره في محاسبة الحكومة، نريد برلمانًا يسأل الحكومة، ونريد المحاسبة الجنائية في المقام الاول.. دم المصريين مش هدر".





أردفت: "في حاجات نقدر نقول أخطاء فردية، وفي حاجات يموت بسببها ضحايا كثر، ولا بد أن يتحمل مسؤولياتها مسؤول سياسي، وحوادث السكك الحديدية مؤلمة ووجعها كتير من الغلابة، لأنهم في كل بيت مصري".



أوضحت، أن الدولة المصرية وفرت كل الإمكانيات لإصلاح السكك الحديدية: "القضية مش في الفلوس، لكن القضية في الوقت، وحتى نصل إلى هذا التطوير يجب ان نحافظ على أرواح المصريين".



يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".