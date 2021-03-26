خاص لـ "الفجر".. عبد المقصود يكشف عن موعد انضمامه لجهاز الزمالك

كشف أحمد عبد المقصود المدير الفني لنادي الصقر السعودي، موعد وصوله إلى القاهرة تمهيدا للانضمام للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة المقبلة.





وقال "عبد المقصود" في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي " : أتوجه حاليا إلى المطار السعودية متجها إلى القاهرة، حيث أن ميعاد الطائرة الساعة الرابعة فجرا، وذلك عقب تأهل فريق الصقر للدرجة الثانية".





وأضاف :"سوف أوصل إلى مطار القاهرة الدولي الساعة السادسة صباح يوم الغد السبت، حيث قام مجلس إدارة نادي الصقر بتحمل تكلفة سفري إلى القاهرة، وتم حجز تذاكر الطيران اليوم".





وأتم :" حازم فتوح وكيل كارتيرون تواصل معي اليوم لتأكيد موعد وصولي للقاهرة لاخبار كارتيرون، والزمالك بيتي وشرف لي التواجد في الجهاز الفني، بالإضافة أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني يعرفني منذ فترة وخوض ضده مباريات ودية أثناء قيادته نادي التعاون السعودي".



