Advertisements

خاص لـ "الفجر".. عبد المقصود يكشف عن موعد انضمامه لجهاز الزمالك

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements
كشف أحمد عبد المقصود المدير الفني لنادي الصقر السعودي، موعد وصوله إلى القاهرة تمهيدا للانضمام للجهاز المعاون للفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة المقبلة.

وقال "عبد المقصود" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : أتوجه حاليا إلى المطار السعودية متجها إلى القاهرة، حيث أن ميعاد الطائرة الساعة الرابعة فجرا، وذلك عقب تأهل فريق الصقر للدرجة الثانية".

وأضاف :"سوف أوصل إلى مطار القاهرة الدولي الساعة السادسة صباح يوم الغد السبت، حيث قام مجلس إدارة نادي الصقر بتحمل تكلفة سفري إلى القاهرة، وتم حجز تذاكر الطيران اليوم".

وأتم :" حازم فتوح وكيل كارتيرون تواصل معي اليوم لتأكيد موعد وصولي للقاهرة لاخبار كارتيرون،  والزمالك بيتي وشرف لي التواجد في الجهاز الفني، بالإضافة أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني يعرفني منذ فترة وخوض ضده مباريات ودية أثناء قيادته نادي التعاون السعودي".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون عبد المقصود الزمالك التعاون

أخبار تهمك

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ يوم

عاجل - نجم الأهلي يُغادر معسكر منتخب مصر للإصابة

منذ ساعة و 9 دقيقة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 9 ساعات

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بعلامة الذبح.. شاهد| فيديو على "تيك توك" لشاب يعبث بعجل أحد القطارات

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ ساعة و 11 دقيقة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

مهاب مميش عن "السفينة الجانحة": "بلد عائمة"

منذ ساعتين و 49 دقيقة

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ أقل من ساعتين

بعد العروض المغرية.. الأهلي يحسم مصير نجمه من الرحيل

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

كارتيرون يتخذ قرارا هاما قبل مواجهة تاونشيب رولز

مارتين لاسارتي يسافر لأوروجواي غدا

الزمالك يسعي لعودة الشيشيني لجهاز الفريق

بعد رحيل كارتيرون.. الزمالك يؤجل حسم مصير هذا الثلاثي

حقيقة عودة كارتيرون لتدريب الزمالك

خاص - حقيقة انضمام أحمد عبد المقصود لجهاز كارتيرون في الزمالك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:13 م

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

09:02 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

05:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها