راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر ينعي شهداء حادث قطاري سوهاج

نعى القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، شهداء حادث قطاري سوهاج الذي وقع ظهر يوم الجمعة.





وقال القمص يؤانس اديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر: "باسم جميع شعب الكنيسة الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي ننعي وفاة حادث قطاري سوهاج، وتؤكد الكنيسة صلاتها وتعضيدها، ونطلب من الرب القدير الشفاء العاجل لكافة المصابين، وأن يمنح أهل الشهداء الصبر والرجاء".





وأكد وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر: "نصلى من أجل أن يرحم الله الموتى والشفاء العاجل لجميع المصابين".





جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، انتقل وبصحبته وزراء: التعليم العالي والبحث العلميّ، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، إلى المستشفى الجامعي، للاطمئنان على حالة المصابين، عقب زيارته للمصابين في المستشفى التعليمي بسوهاج.





وتعرف رئيس الوزراء من أطباء المستشفى على الحالة الصحية للمصابين، موجها بتوفير أقصى رعاية صحية لهم، كما وجه بتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة للحالات المصابة بشكل عاجل.





وكلف رئيس الوزراء، بتزويد المستشفيات بكافة المستلزمات الطبية المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية على الفور، مؤكدا: أي مطالب مستعدون لتوفيرها، وسأتابع شخصيا.



