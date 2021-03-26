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احتفالية يوم اليتيم باليوجا والفن التشكيلى

الجمعة 26/مارس/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تقدم الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس معرض للأطفال بعنوان ( زهور المستقبل ) مشاركة من الأطفال الموهوبين بمبادرة معارض صغيرة اونلاين مع الفنانة بالاحتفال بيوم اليتيم فى الثانى من أبريل هذا العام.

كما تقدم للمؤسسات المعنية بالأيتام برامج مجانية للأطفال من سن ٨ سنوات الى ١٥ سنة لليوجا من تمارين تصحيح للعمود الفقرى وتحسين الجهاز التنفسي مع جلسات استشارية لتعديل سلوك الأطفال مباشر مع كل طفل أونلاين.

جدير بالذكر أن الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس هى مؤسس يوجا الأطفال والسيدات فى مصر منذ عام ١٩٩٨، ولقبتها الصحافة المصرية بسيدة اليوجا الأولى، وهى سفيرة مصر وأفريقيا والشرق الأوسط فى يوم اليوجا الدولى بدول الاتحاد الأوروبي.

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