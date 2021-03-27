مشاهد توجع القلب.. أحمد موسى: حادث قطاري سوهاج يمر مرور الكرام (فيدييو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن البلد لن تترك حادثة تصادم قطاري سوهاج يمر مرور الكرام دون محاسبة.





وتابع موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الضحايا كانوا يصرخون ولا يستطيعون الخروج من تحت أنقاض القطار.





وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن ما شاهدناه في الحادثة اليوم مشاهد توجع القلب، مردفا، من تسبب في الحادث لا بد أن يحاسب.





ولفت موسى إلى أن الرئيس يتلقى التقارير على مدار الساعة عن الحادث، ويوجه بتوقيع عقوبات شديدة على المتسببين في الحادث، موضحا هناك دور كبير للبرلمان، ولا بد أن ينتفض ويتحرك لأنه جهة محاسبة.



