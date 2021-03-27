"نقل بالبرلمان": النيابة العامة المسؤولة عن تحديد أسباب تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

قال النائب محمود الضبع، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إنه تم نقل مصابي حادث قطاري سوهاج إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي العلاج، فضلًا عن نقل من يحتاج إلى رعاية أكبر بطائرة حربية لمستشفيات أخرى.





وتابع "الضبع" خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النيابة العامة هي التي تحدد أسباب حادث تصادم قطاري سوهاج.





وأشار وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه ليس هناك تسترًا على أي فساد، وسط اهتمام كبير شكلًا وموضوعًا من الرئيس بحادث تصادم قطاري سوهاج.



