محمد صلاح العزب: "مينفعش يبقى كل علاقتنا بالصعيد مسلسلين تلاتة كل سنة بس"





دعا الكاتب والسيناريست محمد صلاح العزب، المنتجين والعاملين بالوسط الفني للتبرع لأسر ضحايا كارثة تصادم قطاري سوهاج التي وقعت ظهر اليوم وراح ضحيتها أكثر من 30 مواطنًا واصابة أكثر من 60 آخرين.



وكتب العزب على "فيس بوك":"دعوة للمنتجين والفنانين والعاملين بالوسط الفني للتبرع المادي والدعم النفسي لضحايا قطاري سوهاج.. وأسر الشهداء.. مينفعش يبقى كل علاقتنا بالصعيد المسلسلين تلاتة الصعيدي بتوع كل سنة.. وعلى أرض الواقع منفصلين عنهم في الحوادث والمصائب".



وينتظر محمد صلاح العزب، عرض مسلسله الجديد "النمر" حصريًا على قناة الحياة في رمضان المقبل، والعمل محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور وإخراج شيرين عادل.



يذكر أن محمد صلاح العزب من المؤلفين البارزين على الساحة الفنية في السنوات الأخيرة، حيث كتب العديد من المسلسلات الناجحة مثل "دلع بنات" و"حالة عشق" للنجمة مى عز الدين، و"أزمة نسب" بطولة زينة، و"صد رد" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وأوس أوس، و"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبد العزيز، و"هوجان" بطولة محمد عادل امام.