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نقيب الزراعيين: حادث قطاري سوهاج ترك ألمًا شديدًا في نفوس المصريين (فيديو)

السبت 27/مارس/2021 - 03:06 ص
حادث قطاري سوهاج
حادث قطاري سوهاج
داليا الحسين
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قال سيد خليفة، نقيب الزراعيين إن حادث تصادم قطاري في محافظة سوهاج ترك ألمًا شديدًا في نفوس الشعب المصري.

وتابع "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الحادث وارد حدوثه في كل دول العالم.

ولفت نقيب الزراعيين، إلى أن الرئيس السيسي قائد حازم، وقرر معاقبة كل من له صلة بأسباب الحادث، موضحا أن هذا يطمئن الناس بأنه لن يفلت أحدًا من العقاب.

وأشار إلى أن الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه يقف جنبا إلى جنب في الأزمات، ويتكاتف ويساعد بعضه وهو ما لمسناه اليوم خلال حادث تصادم قطارين بسوهاج.

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