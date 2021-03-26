إبراهيم عيسى: تعرضنا لـ12 ألف حادثة قطار من 2006 ومطلوب 200 مليار جنيه لإصلاح السكة الحديد



علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على حادث تصادم قطاري سوهاج اليوم، بالتأكيد على أن مصر تتصدر حوادث العالم في القطارات، مفيد بأن مصر شهدت في الفترة من 2006 وحتى 2016 حوادث قطارات بلغت 12236، كما أن 2009 هي أكثر عام في حوادث القطارات.



وأضاف الاعلامي إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المشكلة في منظومة السكك الحديدية عميقة جدًا، وأن مصر منذ عام 2011 وحتى هذا العام استقبلت 11 وزير نقل، موضحًا أن هناك شئ أعمق من قدرة عمل 11 وزير على هذه الأزمة في منظومة السكك الحديدية.



وطالب ابراهيم عيسى، بضرورة دخول ملف السكك الحديدية وتطويرها، مؤكدًا أنه لا يوجد الان ما يُحول بين الدول والتغيير الجذري لمنظومة وملف السكة الحديد، مضيفًا أن المطلوب لإصلاح السكك الحديدية 200 مليار جنيه، وهناك قطار كهربائي بـ360 مليار، فيجب التركيز على قطارات مصر، معقبًا: "يجب الاهتمام بالمرافق التي تعمل على الحفاظ لأرواح المواطنين".