مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

يعمل خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني على وضع خطة محكمة من أجل الدخول بقوة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني.

وأكدت تقارير إعلامية إسبانية أن لابورتا حدد بالفعل أسماء اللاعبين المرشحين لمغادرة النادي الكتالوني في نهاية الموسم الحالي، كما استقر على بعض الصفقات التي يسعى لضمها لصفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي في اطار خطته لتدعيم البلوجرانا للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

وأشار البرنامج الإسباني أن "لابورتا" استقر على رحيل الفرنسي أنطوان جريزمان بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، ومواطنه صامويل أومتيتي مدافع الفريق بسبب إصاباته المتكررة، بالإضافة إلى كويتينو، وكذلك عثمان ديمبيلي إذا رفض تجديد عقده والاستمرار مع النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

أما بالنسبة للصفقات الجديدة للنادي الكتالوني، يضع خوان لابورتا بعض اللاعبين على رأس أولويات صفقات البرسا في الصيف المقبل في مقدمتهم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند صاحب القدرات الهجومية والتهديفية الهائلة، وكذلك اللاعب الشاب بريان جيل لاعب وسط فريق إيبار الإسباني.



