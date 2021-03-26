كيسي يصدم ميلان بشأن العقد الجديد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان الإيطالي يخطط لتجديد عقد أحد نجومه الذي ينتهي عقده مع الفريق في صيف عام 2022.





وأشار موقع فوتبول إيطاليا إلى أن وكيل أعمال الإيفواري فرانك كيسي اجتمع مع مسئولي النادي الإيطالي من أجل مناقشة العقد الجديد.





وأكد الموقع الإيطالي أن وكيل كيسي طلب مضاعفة راتب موكله الذي يتقاضى حالياً 2.2 مليون يورو في الموسم ولكن إدارة النادي الإيطالي رفضت ذلك.





وأفاد الموقع الإيطالي بأن ميلان كان قد قدم عرضاً لكيسي مع زيادة نسبية في راتبه وينتظر مسئولو ميلان الآن رد النجم الإيفواري على العرض علماً بأن هناك العديد من الأندية مهتمة بالتعاقد معه.





وألمح الموقع الإيطالي أن ميلان يعمل أيضاً على تجديد عقد ثنائي الفريق جيانلويجي دوناروما وهاكان تشالهان أوغلو.



