مصر في المقدمة.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

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مصر في المقدمة.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا بالكاميرون
الجمعة 26/مارس/2021 - 11:06 م
غدير أحمد
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انتهت منافسات اليوم الثالث من مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، والتي شهدت حسم عدد من المنتخبات تأهلهم بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية في نسختها المقبلة.
حيث شهدت الجولة حسم 16 منتخبًا تأهلهم بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، من ضمنهم جزر القمر التي صعدت إلى البطولة للمرة الأولى في تاريخه.
وتأهل كل من مصر والجزائر وتونس وجزر القمر والكاميرون ومالي وغينيا وبوركينا فاسو وغانا والجابون وجامبيا وزيمبابوي والسنغال وغينيا الاستوائية والمغرب وكوت ديفوار.
ومن المقرر أن تقام منافسات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في يناير 2022 بعدما تأجلت بسبب أزمة الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.
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