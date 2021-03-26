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مصر في المقدمة.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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انتهت منافسات اليوم الثالث من مباريات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، والتي شهدت حسم عدد من المنتخبات تأهلهم بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية في نسختها المقبلة.

حيث شهدت الجولة حسم 16 منتخبًا تأهلهم بشكل رسمي إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، من ضمنهم جزر القمر التي صعدت إلى البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وتأهل كل من مصر والجزائر وتونس وجزر القمر والكاميرون ومالي وغينيا وبوركينا فاسو وغانا والجابون وجامبيا وزيمبابوي والسنغال وغينيا الاستوائية والمغرب وكوت ديفوار.

ومن المقرر أن تقام منافسات كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في يناير 2022 بعدما تأجلت بسبب أزمة الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

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نيجيريا مصر كاس امم افريقيا المغرب الكاميرون الجزائر

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