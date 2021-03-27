إبراهيم عيسى: الإخوان في إسرائيل يقفون بجانب نتنياهو

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك إخوان مسلمين في إسرائيل ومُعلن عنها منذ ثمانينات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن الانتخابات الإسرائيلية انتهت بإنتصار الإخوان، وهي مفارقة عجيبة، إذ أننا أمام مشهد بأن الإخوان كبير وحصل على 4 مقاعد في إسرائيل وهم الأخطر هناك.





وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإخوان الآن مهمين جدًا بالنسبة لنتنياهو في إسرائيل، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان انقسمت للحركة الإسلامية الشمالية والأخرى اليمينية، كما أن منصور عباس حليف إخواني لنتنياهو.



