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إبراهيم عيسى: الإخوان في إسرائيل يقفون بجانب نتنياهو

السبت 27/مارس/2021 - 04:12 ص
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك إخوان مسلمين في إسرائيل ومُعلن عنها منذ ثمانينات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن الانتخابات الإسرائيلية انتهت بإنتصار الإخوان، وهي مفارقة عجيبة، إذ أننا أمام مشهد بأن الإخوان كبير وحصل على 4 مقاعد في إسرائيل وهم الأخطر هناك.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإخوان الآن مهمين جدًا بالنسبة لنتنياهو في إسرائيل، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان انقسمت للحركة الإسلامية الشمالية والأخرى اليمينية، كما أن منصور عباس حليف إخواني لنتنياهو.

وأوضح الإعلامي أن إخوان مسلمين حسن البنا تعيش الآن في إسرائيل، مؤكدًا أن القائمة العربية المشتركة تشارك في الإنتخابات، وانشقت عنها الإخوان المسلمين بقيادة منصور عباس، كما أن هذا يؤدي إلى تقليل عدد مقاعد العرب داخل الكنيسيت، سلوك الإخوان في إسرائيل شديد الوضوح، إذ أنهم يقفون بجانب نتنباهو ضد القوى العربية، متابعًا: "الإخوان جماعة خائنة وهي بندقية للإيجار ويتحالفوا مع نتينياهو ضد العرب ومن الممكن ان يتحالفوا مع الشيطان".

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