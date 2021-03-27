طبيب: انتهاء وباء كورونا في هذه الحالة

أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أنه يجب أن تقوم الدول بالتصنيع للقضاء على فيروس كورونا من العالم ككل.





وتابع "الحداد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "إذا تم تطعيم من 60 لـ70% من المجتمع سينتهي هذا الوباء.





وذكر استشاري الحساسية والمناعة، أن مصر لديها كافة الإمكانيات لإنتاج لقاح كورونا الصيني، وتقوم بنقل الخبرات الصينية حاليًا للبدء في تصنيع اللقاح.



