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طبيب: انتهاء وباء كورونا في هذه الحالة

السبت 27/مارس/2021 - 07:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، أنه يجب أن تقوم الدول بالتصنيع للقضاء على فيروس كورونا من العالم ككل.

وتابع "الحداد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "إذا تم تطعيم من 60 لـ70% من المجتمع سينتهي هذا الوباء.

وذكر استشاري الحساسية والمناعة، أن مصر لديها كافة الإمكانيات لإنتاج لقاح كورونا الصيني، وتقوم بنقل الخبرات الصينية حاليًا للبدء في تصنيع اللقاح.

وأضاف أن مصر ستكون الدول المصدرة للقاح الصيني الخاص بكورونا لدول القارة الإفريقية، مؤكدا أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا عنيفة جدًا وشرسة جدًا، لافتًا إلى أن التطعيم سيصبح ذو قيمة إذا حصلت عليه دول ودول أخرى لم تحصل عليه، وسيتحور الفيروس وقتها.

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