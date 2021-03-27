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رئيس جامعة سوهاج: المستشفى الجامعى استقبلت 38 حالة من مصابي حادث القطارين

السبت 27/مارس/2021 - 03:02 ص
زيارة رئيس الوزراء للمصابين
زيارة رئيس الوزراء للمصابين
محمد طه
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قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن معظم الاصابات التي وصلت المستشفى الجامعى، عبارة عن كسور وبتر في الساق، ونزيف داخلى، بجانب التهتكات.

وأكد عزيز، خلال مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري، أنه تم إجراء 10 عمليات للحالات المصابة، من بتر وكسور وتهتك، موضحًا أن أهالى سوهاج، ضربوا أروع الأمثلة في الشهامة والجدعنة.

وأشار رئيس جامعة سوهاج، أن المستشفى الجامعى، أستقبلت 38 حالة، مشيرًا إلى أن معظم الاصابات تعانى من كسور وتهتك.

جدير بالذكر أن الدكتور حمدي سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعي، كشف عن اعداد مصابي حادث قطاري سوهاج بالمستشفى وحالتهم الصحية قائلا: "يوجد بالمستشفى 34 مصابا".

وعن حالتهم الصحية قال مدير مستشفى سوهاج الجامعي، في تصريح خاص إلى "الفجر": "هناك أربعة حالات داخل غرفة العمليات، وحالتين في العناية المركزة، و28 حالة حالتهم مستقرة حتى الآن".

واصطدم قطاران في مركز طهطا بسوهاج، يوم الجمعة، ما أدى إلى خروج 3 عربات عن القضبان، وأسفر عن وجود عدد من الضحايا، جار حصرهم ونقلهم إلى المستشفيات.

وكان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بين قطارين بدائرة مركز طهطا.

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