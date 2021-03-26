محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

قدم الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، التعازي إلى أسر ضحايا قطار سوهاج الذي وقع صباح اليوم الجمعة.





وعلق صلاح خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":«خالص التعازي لأسر ضحايا قطار سوهاج واتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين».





يذكر أن حادث تصادم قطاري سوهاج الذي وقع اليوم الجمعة جراء تصادم قطارين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج نتج عنه وفاة 32 شخصا وتعرض للإصابة 165 آخرين، إثر حادث تصادم قطارين بسوهاج.



