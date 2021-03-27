وزيرة الصحة تكشف رسائل أهالي سوهاج إلى الرئيس السيسي

قال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن حادث تصادم قطاري سوهاج أسفر عن 32 حالة وفاة، و165 مصاب، لافتة إلى أن 70% من حالات الإصابة عبارة عن كسور.





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه سيتم نقل 3 حالات إلى معهد ناصر لاحتياج حالتهم إلى تدخل طبي دقيق، حيث سيتم نقلهم عبر الطائرة العكسرية، منوهة بأنه جاري رفع إحدى عربات القطار حاليا.



