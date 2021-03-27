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وزيرة الصحة تكشف رسائل أهالي سوهاج إلى الرئيس السيسي
السبت 27/مارس/2021 - 07:45 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن حادث تصادم قطاري سوهاج أسفر عن 32 حالة وفاة، و165 مصاب، لافتة إلى أن 70% من حالات الإصابة عبارة عن كسور.
وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه سيتم نقل 3 حالات إلى معهد ناصر لاحتياج حالتهم إلى تدخل طبي دقيق، حيث سيتم نقلهم عبر الطائرة العكسرية، منوهة بأنه جاري رفع إحدى عربات القطار حاليا.
وأضافت أنها التقت بعدد من الأهالي في طهطا وجميعهم يشعرون بالامتنان لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحادث، ويرسلون رسائل شكر للقيادة السياسية، متابعة: "الأهالي قالوا إن سيارات الإسعاف وصلت في غمضة عين".
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