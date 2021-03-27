Advertisements

مصطفى وزيرى: عرض هيكل عظمى عمره 35 ألف سنة بمتحف الحضارة

السبت 27/مارس/2021 - 04:11 ص
مصطفى وزيري
مصطفى وزيري
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف القومى للحضارة المصرية، سوف يشهد عرض هيكل عظمى لمومياء مصرية يعود عمرها إلى أكثر من 35 ألف سنة، لشخص كان يبلغ عمره وقت وفاته من 17 إلى 19 عاما.

وأضاف "وزيرى" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية أن الهيكل يعد ثانى أقدم هيكل عظمى بشرى فى مصر، وكان قد تم العثور عليه العثور عليه فى منطقة "نازلة خاطر"، عن طريق البعثة الأثرية لجامعة لوفن البلجيكية والتى عملت فى الثمانينيّات من القرن الماضى بقرى مدينة طهطا بسوهاج، حيث أخذت البعثة الهيكل معها للترميم والدراسة ولكن نجحت مصر فى 2018 في استعادة الهيكل مرة أخرى، والذى سوف يعرض أيضًا داخل قاعات متحف الحضارة القومى.

ولفت الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن أقدم هيكل عظمى تم العثور عليه فى مصر، وهو "هيكل الترامسة" وعمره نحو 55 ألف سنة، وهو لطفل بلغ عمره وقت موته 10 سنوات، وسوف يتم عرضه فى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط أيضا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى وزيري متحف الحضاره بوابة الفجر المتحف القومى الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. إصابات كورونا تستمر في الارتفاع والوفيات تنخفض (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 9 ساعات

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ ساعة

ننشر الصور الأولية لعقار جسر السويس المنهار

منذ ساعة الا ربع

موليكا يظهر بقميص الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أهالي العقار المنهار في منطقة جسر السويس يستغيثون (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ حوالي 7 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 14 ساعة

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

منذ ساعة الا ربع

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن وزارة النقل (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

منذ حوالي 5 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: نقل لوحات معبد كوم أمبو إلى المتحف القومي للحضارة قريبًا

مستشار العرض المتحفي بوزارة الآثار يكشف مكان عرض أقدم قطعة أثرية عمرها 55 ألف سنة

شاهد.. فك تغليف تابوتين ومومياوتين بمتحف الحضارة (فيديو وصور)

"وزيري": لأول مرة فك تابوتين أثريين مكتشفين منذ 1886 (فيديو)

شاهد.. عمليات الترميم الدقيق لتابوتين أثريين في متحف الحضارة

تركيب فتارين عرض متحف الحضارة.. وخبير: "مواصفاتها عالمية"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:18 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

09:13 م

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

03:35 ص

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها