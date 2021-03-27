مصطفى وزيرى: عرض هيكل عظمى عمره 35 ألف سنة بمتحف الحضارة

قال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف القومى للحضارة المصرية، سوف يشهد عرض هيكل عظمى لمومياء مصرية يعود عمرها إلى أكثر من 35 ألف سنة، لشخص كان يبلغ عمره وقت وفاته من 17 إلى 19 عاما.





وأضاف "وزيرى" خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالى فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية أن الهيكل يعد ثانى أقدم هيكل عظمى بشرى فى مصر، وكان قد تم العثور عليه العثور عليه فى منطقة "نازلة خاطر"، عن طريق البعثة الأثرية لجامعة لوفن البلجيكية والتى عملت فى الثمانينيّات من القرن الماضى بقرى مدينة طهطا بسوهاج، حيث أخذت البعثة الهيكل معها للترميم والدراسة ولكن نجحت مصر فى 2018 في استعادة الهيكل مرة أخرى، والذى سوف يعرض أيضًا داخل قاعات متحف الحضارة القومى.



