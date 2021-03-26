Advertisements

وزيرة الصحة: نقل 3 مصابين بحادث قطاري سوهاج لمعهد ناصر بالقاهرة

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
Advertisements
قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والإسكان، إن إصابات حادث قطاري سوهاج متوسطة، لافتة إلى أن هناك إصابات عالية وأن الإصابات كلها مستقرة، ولكن هناك 3 حالات تحتاج تدخل دقيق فسيتم نقلهم إلى معهد ناصر بالقاهرة.

وتابعت "زايد"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز": "ضخينا 105 سيارة إسعاف في موقع الحادث، وفتحنا كل مخازن التموين الطبي، ونقلنا إمداد من القاهرة، وإمداد دم"، موجهة الشكر للأطقم الطبية".

ووجهت الشكر للمتبرعين بالدم لمشاركتهم، مؤكدة أن هناك مخزون كاف من الدم، ولكنها تشجع على التبرع؛ لأنه ينقذ أرواح مستقبلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاري سوهاج ضحايا حادث قطاري سوهاج حادث الصحة

أخبار تهمك

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

منذ أقل من ساعتين

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على فرص تعاقد برشلونة مع هالاند

منذ أقل من ساعة

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل.. النائب العام يأمر بحزمة إجراءات في حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ أقل من نصف ساعة

بعد العروض المغرية.. الأهلي يحسم مصير نجمه من الرحيل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مصر في المقدمة.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

منذ ساعة و 21 دقيقة

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 7 ساعات

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: "إصابات مصابي حادث البدرشين بسيطة.. ولن يبقوا بالمستشفيات لأكثر من 3 أيام"

في يومه العالمي.. من يمكنه التبرع بالدم وفوائده وشروطه؟

أحدث نصائح "الصحة" للوقاية من كورونا.. اعرفها

المواعيد والأماكن.. كيف تسجل كمتبرع بالدم على فيس بوك؟

كيف وقع حادث قطارى سوهاج؟ (شاهد ما حدث)

وزيرة الصحة: طائرة عسكرية لنقل الحالات الحرجة في حادث القطارين للقاهرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:13 م

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

11:15 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحزمة إجراءات في حادث تصادم قطاري سوهاج

12:03 ص

مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

10:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها