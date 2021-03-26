وزيرة الصحة: نقل 3 مصابين بحادث قطاري سوهاج لمعهد ناصر بالقاهرة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والإسكان، إن إصابات حادث قطاري سوهاج متوسطة، لافتة إلى أن هناك إصابات عالية وأن الإصابات كلها مستقرة، ولكن هناك 3 حالات تحتاج تدخل دقيق فسيتم نقلهم إلى معهد ناصر بالقاهرة.



وتابعت "زايد"، خلال تصريحاته لـ فضائية "إكسترا نيوز": "ضخينا 105 سيارة إسعاف في موقع الحادث، وفتحنا كل مخازن التموين الطبي، ونقلنا إمداد من القاهرة، وإمداد دم"، موجهة الشكر للأطقم الطبية".



ووجهت الشكر للمتبرعين بالدم لمشاركتهم، مؤكدة أن هناك مخزون كاف من الدم، ولكنها تشجع على التبرع؛ لأنه ينقذ أرواح مستقبلية.

