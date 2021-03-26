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ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مواجهة المريخ

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يرحل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مطلع أبريل المقبل لمواجهة المريخ السوداني، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

وحقق الأهلي فوزا غاليا أمام فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة ضمن إطار منافسات الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد المريخ السوداني على ملعب الأخير، مساء يوم 2 من شهر أبريل، ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتغلب الأهلي على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي ترتيب المجموعة الأولى التي يتواجد بها الأهلي، قبل إنطلاق منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

1- سيمبا التنزاني 10 نقاط

2- الأهلي 7 نقاط

3- فيتا كلوب 4 نقاط

4- المريخ السوادني نقطة واحدة.

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سيمبا دوري أبطال إفريقيا المريخ الاهلي

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