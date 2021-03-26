Advertisements

تعرف على مواعيد مباريات ذهاب دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، المواجهات النارية المنتظرة في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجارية والتي ستقام خلال شهر أبريل المقبل.

وأسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات من العيار الثقيل جاءت كالتالي:-

- ريال مدريد × ليفربول
- بايرن ميونخ × باريس سان جيرمان
- تشيلسي × بورتو
- مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مواعيد مباريات الذهاب لدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف ريال مدريد نظيره ليفربول الإنجليزي، ويواجه مانشستر سيتي ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني يوم  الثلاثاء الموافق 6 أبريل المقبل في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة.

بينما يستضيف بايرن ميونيخ الألماني ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، ويلتقي تشيلسي مع بورتو البرتغالي يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل المقبل في تمام التاسعة مساءًا.

فيما ستقام مباريات الإياب لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أوروبا يومي 13، 14 من الشهر المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي ليفربزول ريال مدريد تشيلسي بورتو باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 10 ساعة

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بحزمة إجراءات في حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على فرص تعاقد برشلونة مع هالاند

منذ أقل من ساعة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

مصر في المقدمة.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 5 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

منذ أقل من ساعتين

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ حوالي 6 ساعات

بعد العروض المغرية.. الأهلي يحسم مصير نجمه من الرحيل

منذ ساعتين و 24 دقيقة

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

منذ ساعة و 12 دقيقة

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مواعيد مواجهات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات ذهاب وعودة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

تسريبات مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

تعرف علي المعلب الأقرب لاستضافة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا

تعرف على مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا المقبلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:13 م

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

11:15 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحزمة إجراءات في حادث تصادم قطاري سوهاج

12:03 ص

مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

10:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها