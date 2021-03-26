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تعرف شروط ساسي النهائية لتجديد عقده مع الزمالك
الجمعة 26/مارس/2021 - 11:32 م
غدير أحمد
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لايزال ملف تجديد عقد النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفتوح داخل القلعة البيضاء، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.
ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.
وطلب ساسي الحصول على مبلغ مليوني و600 ألف يورو صافية من الضرائب، مع ضرورة سداد كافة مستحقاته القديمة ومقدم عقده عن الموسم الجديد، قبل توقيع العقود، للموافقة على تجديد عقده.
حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مطالب فرجاني ساسي هي السبب الرئيسي وراء توقف تجديد عقده حتى الآن، بعدما وضع النادي سقف محدد، للعقد حتى لا تحدث أزمات بين اللاعبين داخل الفريق، خاصة وأن هناك لاعبين أخرين سيتم تجديد عقودهم خلال الفترة المقبلة.
وأكد المصدر، أن ساسي يرفض التعجل في حسم مصيره مع الزمالك انتظارًا للميركاتو الصيفي المقبل، والحصول على فرصة لدراسة العروض التي ستكون متاحه أمامه، من أجل اتخاد قراره النهائي سواء بالرحيل عن الفريق في حال الحصول على عرض جيد أو البقاء مع القلعة البيضاء.
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