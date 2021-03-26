تعرف شروط ساسي النهائية لتجديد عقده مع الزمالك





لايزال ملف تجديد عقد النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفتوح داخل القلعة البيضاء، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.





ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.





وطلب ساسي الحصول على مبلغ مليوني و600 ألف يورو صافية من الضرائب، مع ضر ورة سداد كافة مستحقاته القديمة ومقدم عقده عن الموسم الجديد، قبل توقيع العقود، للموافقة على تجديد عقده.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مطالب فرجاني ساسي هي السبب الرئيسي وراء توقف تجديد عقده حتى الآن، بعدما وضع النادي سقف محدد، للعقد حتى لا تحدث أزمات بين اللاعبين داخل الفريق، خاصة وأن هناك لاعبين أخرين سيتم تجديد عقودهم خلال الفترة المقبلة.





وأكد المصدر، أن ساسي يرفض التعجل في حسم مصيره مع الزمالك انتظارًا للميركاتو الصيفي المقبل، والحصول على فرصة لدراسة العروض التي ستكون متاحه أمامه، من أجل اتخاد قراره النهائي سواء بالرحيل عن الفريق في حال الحصول على عرض جيد أو البقاء مع القلعة البيضاء.



