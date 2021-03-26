Advertisements

تعرف شروط ساسي النهائية لتجديد عقده مع الزمالك

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements

لايزال ملف تجديد عقد النجم التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفتوح داخل القلعة البيضاء، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

ومن المقرر أن ينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وطلب ساسي الحصول على مبلغ مليوني و600 ألف يورو صافية من الضرائب، مع ضرورة سداد كافة مستحقاته القديمة ومقدم عقده عن الموسم الجديد، قبل توقيع العقود، للموافقة على تجديد عقده.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مطالب فرجاني ساسي هي السبب الرئيسي وراء توقف تجديد عقده حتى الآن، بعدما وضع النادي سقف محدد، للعقد حتى لا تحدث أزمات بين اللاعبين داخل الفريق، خاصة وأن هناك لاعبين أخرين سيتم تجديد عقودهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد المصدر، أن ساسي يرفض التعجل في حسم مصيره مع الزمالك انتظارًا للميركاتو الصيفي المقبل، والحصول على فرصة لدراسة العروض التي ستكون متاحه أمامه، من أجل اتخاد قراره النهائي سواء بالرحيل عن الفريق في حال الحصول على عرض جيد أو البقاء مع القلعة البيضاء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فرجاني ساسي ساسي الزمالك اليوم الزمالك

أخبار تهمك

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 10 ساعة

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

منذ ساعة و 10 دقيقة

مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

منذ أقل من ساعتين

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. النائب العام يأمر بحزمة إجراءات في حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ ثلث ساعة

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

مصر في المقدمة.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

منذ ساعة و 19 دقيقة

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ حوالي 6 ساعات

بعد العروض المغرية.. الأهلي يحسم مصير نجمه من الرحيل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على فرص تعاقد برشلونة مع هالاند

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

شرط وحيد من كارتيرون لتجديد عقده مع الزمالك

تعرف على شرط فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع الزمالك

فرصة أخيرة أمام الزمالك لتجديد عقد نجم الفريق

تعرف على جديد مفاوضات الزمالك لتجديد عقد ساسي

شروط تعجيزية لتجديد عقد ساسي مع الزمالك

الزمالك يكشف آخر تطورات رحيل ساسي عن القلعة البيضاء

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 م

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

09:13 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحزمة إجراءات في حادث تصادم قطاري سوهاج

12:03 ص

مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

10:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها