Advertisements

شاهدت الموت أكثر من مرة.. ناجية من حادث قطاري سوهاج تروي تفاصيل مأساوية

السبت 27/مارس/2021 - 07:00 ص
سمره الراوي سالم،
سمره الراوي سالم،
محمد طه
Advertisements
قالت سمره الراوي سالم، من سكان نجع حمادي، وإحد مصابي حادث قطاري سوهاج، والتي تتلقى العلاج في مستشفى طهطا العام، أنها نجت من الموت المحقق، عقب وقوع الحادث.

وأضافت "الراوي"، أنها شاهدت الموت أكثر من مرة، عقب وقوع الحادث، مشيرة إلى أنها شاهدت أرواح الشباب تنهار أمام أعينها ومنهم شاب في زهرة شبابة وكانت آخر كلماته الشهادة وطلب السماح من والدته قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حادث تصادم القطارين في سوهاج.

وقال، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي عاينناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج".

وتابع السيسي: "أن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم".

واختتم بالقول: "وإنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصابي قطاري سوهاج قطاري سوهاج حادث قطاري سوهاج تصادم قطارين في سوهاج

أخبار تهمك

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

منذ حوالي 4 ساعات

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 10 ساعة

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك ضد حسام البدري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 12 ساعة

موليكا يظهر بقميص الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

منذ حوالي 8 ساعات

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تستمر في الارتفاع والوفيات تنخفض (بيان رسمي)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ يوم

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 17 ساعة

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

برشلونة يضحي بـ3 لاعبين من أجل صفقة القناص

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مأساة ركاب قطار سوهاج ما بين القلق والرعب (صور)

شهامة الصعايدة.. مبادرات لشباب سوهاج للتبرع بالدم لمصابي حادث القطارين

جزاء رادع.. السيسي يعلق على حادث تصادم قطاري سوهاج

عاجل.. الحكومة ترسل طائرة بأطقم ومستلزمات طبية إلى سوهاج

تكليف وأمر من السيسي للقوات المسلحة بشأن حادث تصادم قطاري سوهاج

بالسباحة في الترعة.. شباب يساعدون رجال الإسعاف في إنقاذ مصابي حادث قطاري سوهاج (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:18 ص

عاجل.. انهيار عقار سكني مكون من 10 طوابق بجسر السويس

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

09:13 م

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

02:17 م

دورتموند يحدد سعر بيع هالاند

03:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها