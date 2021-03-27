شاهدت الموت أكثر من مرة.. ناجية من حادث قطاري سوهاج تروي تفاصيل مأساوية

قالت سمره الراوي سالم، من سكان نجع حمادي، وإحد مصابي حادث قطاري سوهاج، والتي تتلقى العلاج في مستشفى طهطا العام، أنها نجت من الموت المحقق، عقب وقوع الحادث.





وأضافت "الراوي"، أنها شاهدت الموت أكثر من مرة، عقب وقوع الحادث، مشيرة إلى أنها شاهدت أرواح الشباب تنهار أمام أعينها ومنهم شاب في زهرة شبابة وكانت آخر كلماته الشهادة وطلب السماح من والدته قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.





وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حادث تصادم القطارين في سوهاج.





وقال، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تابعت عن كثب الحادث الأليم الذي عاينناه اليوم بتصادم قطارين في محافظة سوهاج".





وتابع السيسي: "أن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة، على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم".





واختتم بالقول: "وإنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".