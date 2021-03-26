Advertisements

أمريكا تدعو الصين وروسيا لقمة بشأن تغير المناخ

الجمعة 26/مارس/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
Advertisements
 قال الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة دعت زعيمى الصين وروسيا لإجراء محادثات بشأن تغير المناخ، وأوضح بايدن أنه لم يتحدث مع الزعيمين بعد "لكنهما يعلمان أنهما مدعوين".

 

وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا 40 من زعماء العالم للمشاركة في قمة افتراضية يستضيفها يومي 22 و 23 أبريل لبحث قضية تغير المناخ، نقلا عن "رويترز".

 

بدوه، قال المبعوث الأمريكى لشؤون المناخ جون كيرى، إن قمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام هى آخر وأفضل أمل أمام العالم لمواجهة الأزمة البيئية.

 

أضاف كيري، خلال زيارة لمقر الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، "هذا هو الوقت المناسب، (قمة) جلاسجو آخر وأفضل فرصة لدينا وأفضل أمل فى أن يتوحد العالم ويبنى على باريس"، وكان يشير إلى اتفاق باريس للتغير المناخى المبرم عام 2015.

 

والتزمت قرابة 200 دولة بموجب اتفاق باريس على وقف زيادة درجات حرارة العالم إلى مستويات من شأنها تجنب أسوأ آثار التغير المناخي.

أخبار تهمك

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بعد العروض المغرية.. الأهلي يحسم مصير نجمه من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ ساعتين

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 9 ساعات

فرجاني ساسي يوجه ضربة قاضية إلى الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 4 ساعات

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

منذ نصف ساعة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 6 ساعات

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مصر في المقدمة.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

منذ 40 دقيقة

مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

منذ أقل من ساعة

عاجل - رمضان صبحي يحسم مصيره من الانتقال إلى الزمالك

منذ يوم

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 م

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

09:13 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

10:49 م

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

09:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها