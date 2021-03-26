أمريكا تدعو الصين وروسيا لقمة بشأن تغير المناخ

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة دعت زعيمى الصين وروسيا لإجراء محادثات بشأن تغير المناخ، وأوضح بايدن أنه لم يتحدث مع الزعيمين بعد "لكنهما يعلمان أنهما مدعوين".









وقال البيت الأبيض في بيان اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا 40 من زعماء العالم للمشاركة في قمة افتراضية يستضيفها يومي 22 و 23 أبريل لبحث قضية تغير المناخ، نقلا عن "رويترز" .









بدوه، قال المبعوث الأمريكى لشؤون المناخ جون كيرى، إن قمة الأمم المتحدة للمناخ هذا العام هى آخر وأفضل أمل أمام العالم لمواجهة الأزمة البيئية.









أضاف كيري، خلال زيارة لمقر الاتحاد الأوروبى فى بروكسل، "هذا هو الوقت المناسب، (قمة) جلاسجو آخر وأفضل فرصة لدينا وأفضل أمل فى أن يتوحد العالم ويبنى على باريس"، وكان يشير إلى اتفاق باريس للتغير المناخى المبرم عام 2015.







