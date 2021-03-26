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تعرف على فرص تعاقد برشلونة مع هالاند
الجمعة 26/مارس/2021 - 11:31 م
ريهام عبدالمحسن
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تحدث إنريك ريبول المحامي المتخصص في قانون الرياضة وعضو جمعية التحكيم الأوروبية عن فرص برشلونة الإسباني في التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وقال ريبول في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية :"الطريقة الأولى التي يمكن لبرشلونة من خلالها التعاقد مع هالاند هي زيادة المتغيرات المستقبلية من مبلغ الصفقة على حساب الجزء الثابت وهذا الأمر سيساعد كثيرًا عندما تنتهي أزمة فيروس كورونا، حيث تعود وقتها السيولة الفورية للنادي الكتالوني ومن المفترض أن تكون الأموال متوفرة لدفع المتغيرات".
وأضاف:"هناك طريقة أخرى عن طريق العثور على مصادر للتمويل، إنها صعبة ولكنها ليس مستحيلة، يمكن أيضًا إعادة التفاوض بشأن الديون ورواتب اللاعبين، الأمر مُعقد لكنه يستحق المحاولة".
وعن مساهمة تعديل قواعد اللعب المالي النظيف في صفقة هالاند, اختتم ريبول تصريحاته قائلاً:" في العام الماضي تم تخفيف الإجراءات بالفعل بسبب الوباء ومع ذلك ازدادت الديون، في ظل اللوائح الحالية سيتم معاقبة العديد من الأندية ولكن الديون ليست خطأ الإدارة السيئة بل الأزمة التي حدثت بسبب جائحة كورونا".
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