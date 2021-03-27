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وكيل مجلس النواب: لن نترك حق ضحايا حادث قطاري سوهاج (فيديو)

السبت 27/مارس/2021 - 03:11 ص
حادث قطاري سوهاج
حادث قطاري سوهاج
داليا الحسين
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قال النائب محمد أبوالعينين، وكيل مجلس النواب، إنه سيقوم بالتوجه صباح غد السبت، إلى سوهاج من أجل تقديم سبل الرعاية اللازمة وزيارة المصابين، والمتابعة مع المسئولين في سوهاج، عن حادث تصادم القطارين.

وتابع "أبوالعينين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي سيواجه المصريين بالحقائق في حادث تصادم قطاري سوهاج، مؤكدا أن السيسي هو أول من دافع عن المصريين.

وشدد النائب البرلماني على أن الحكومة حريصة على تطوير منظومة السكة الحديد، موضحا أن قطارات الصعيد من الخطوط المهمة في منظومة السكة الحديد.

وأشار إلى أنه يتم العمل من جانب جهات التحقيق على معرفة أسباب حادث قطاري سوهاج، مع محاسبة المتسبب، مطالبا من الجميع بعدم استباق الأحداث وتوقع سبب حادث تصادم قطاري سوهاج، مؤكدا على أن جميع المسئولين في الدولة على قلب رجل واحد، بداية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وباقي المسئولين، كما أظهر الشعب المصري تكاتفه في تلك الأزمة ودائما ما يتوحد في وقت التحديات.

وكشف النائب محمد أبو العينين أن هناك وقفة قوية من أجل معرفة أسباب حادث تصادم قطاري سوهاج، من أجل الاستفادة منها، حتى لا تحدث مجددا، موضحا أن هناك تكرارًا لمثل هذه الحوادث، متمنيا عدم حدوث مثل هذه الحوادث مجددا.

وأكد وكيل مجلس النواب أنه على يقين تام من قيام جميع الأجهزة المعنية بالوصول إلى حقيقة سبب حدوث حادث تصادم قطاري سوهاج، متابعا أن نواب مجلس النواب لن يتركوا حق ضحايا الحادث الأليم.

وقدم وكيل مجلس النواب بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا وندعو الله عز وجل، أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل على المصابين.

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