تسلسل زمني لـ6 ساعات مرعبة.. كيف تعاملت وزيرة الصحة مع حادث قطاري سوهاج؟ (التفاصيل الكاملة)

صُدم المصريين قبل ساعات بحادث مروع لتصادم قطارين في محافظة سوهاج، ما أسفر عن وفاة 32 شخصا، وإصابة 165 آخرين -وفقا لأحدث البيانات الرسمية حتى كتابة هذه السطور- وفي مثل هذه الحوادث تعول الدولة والمواطنين كثيرا على تحركات وزارة الصحة والتي يمكن أن تنقذ المزيد من المواطنين، وتقلل من عدد الضحايا كلما كانت أسرع.

وتعرض لكم الفجر في السطور التالية تسلسلا زمنيا لتحركات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وتعاملها مع الحدث:

الساعة: 11: 42 دقيقة

وقع الحادث الذي هز أرجاء مصر.





الساعة 1: 47 دقيقة، ظهرا

الإعلان عن وفاة ٣٢ مواطنًا وإصابة ٦٦ آخرين.





الساعة 3: 10 دقائق عصرا

الإعلان عن زيادة أعداد مصابي الحادث ليصبحوا 91 مصابًا ووفاة 32 مواطنًا.





الساعة 4: 05 دقائق عصرا

زيادة أعداد مصابي القطارين إلى 108 مصابين، بينما استقر عدد الوفيات عند 32 حالة بلا زيادة أو نقص.





الساعة 9: 43 دقيقة مساءً

أعلنت وزارة الصحة آخر زيادة في أعداد المصابين حتى الآن ليصبحوا 165 مصابين، ووفاة 32 حالة.





الساعة 11: 42 دقيقة مساءً

آخر تحديث لعدد الضحايا في حادث هز أرجاء مصر وألم سكانها، حيث راح ضحيته 32 حالة وفاة و165 مصابا.





وفي التفاصيل، فقد وقع حادث قطاري سوهاج جراء اصطدام قطار مميز رقم 157، والقطار الإسباني 2011، في منطقة الصوامعة الواقعة بين مركزي المراغة وطهطا، بمحافظة سوهاج.





وفور وقوع الحادث توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة لمحافظة سوهاج لمتابعة الحالة الصحية لمصابي الحادث، حيث تم الدفع بـ ٣٦ سيارة إسعاف مجهزة نقلت ٥٠ مصابًا إلى مستشفيات الإخلاء وهي" سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة".





تشكيل غرفة أزمات وطوارئ

كما شكلت الوزيرة غرفة أزمات وطوارئ بسوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم اى إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.





وفي الساعة الواحدة وسبعة وأربعون دقيقة، _ظهرا_ أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وفاة ٣٢ مواطنًا وإصابة ٦٦ آخرين جراء الحادث، و تقدمت الوزيرة الدكتورة هالة زايد، بخالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، داعيةً الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.





أما في في الساعة الثالثة وعشر دقائق _عصرا_ فقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن زيادة أعداد مصابي الحادث ليصبح 91 مصابًا ووفاة 32 مواطنًا، كما تم زيادة سيارات الإسعاف إلى 74 سيارة، ونقل حالات الوفاة والمصابين إلى مستشفيات (طهطا، سوهاج التعليمي، المراغة، سوهاج العام).





وتلقى جميع المصابين العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).





الدفع بطائرة والمستلزمات الطبية اللازمة

وأكدت الوزارة على توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج، وتوافر 1034 كيس دم من مختلف الفصائل، و3467 كيس بلازما ببنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى 3000 كيس دم محزون استراتيجي تم الدفع بهم كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج.





كما تم الدفع بتعزيزات طبية من محافظة القاهرة إلى سوهاج، وأقلعت طائرة تحمل فرق طبية بمختلف التخصصات الطبية لمستشفيات محافظة سوهاج.





إخماد الشائعات

وفي الرابعة وخمس دقائق، عصرا، أعلنت الوزارة عن زيادة اعداد مصابي القطارين إلى 108 مصابين، بينما بدت اعداد الوفاة 32 حالة بلا زيادة او نقص، وقد تراوحت الإصابات بين كسور، وجروح قطعية، وسحاجات بأماكن متفرقة بالجسد، وجلس جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع المستشفيات بمحافظات (سوهاج وأسيوط، والأقصر، وقنا).





وبدأ في هذا الوقت انتشار عدد من الشائعات التي جاهدت الجهات المسؤولة عن إخمادها، حيث روج البعض لنقص مخزون أكياس الدم داعين للنزول للمستشفيات والتبرع بدمائهم لإنقاذ المصابين، إلا أن الوزارة سرعان ما نفت الوزارة المعلومات المتداولة موضحًة توافر محزون استراتيجي تم الدفع به كدعم طبي من المركز القومي لنقل الدم بمحافظة القاهرة إلى بنك الدم الإقليمي بمحافظة سوهاج، وكذلك توافر مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات بمحافظة سوهاج، مناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول أي معلومات دون تحري الدقة، والحصول عليها من المصادر الرسمية، وذلك لمنع إثارة البلبلة لدى الرأي العام.





تفاصيل الإصابات والكسور وإرسال فرق طبية

وفي التاسعة والثلاث واربعون دقيقة، مساءً أعلنت وزارة الصحة آخر زيادة في اعداد المصابين حتى الآن ليصبحوا 165 مصابين، ووفاة 32 حالة.





وتفقدت الوزيرة الدكتورة هالة زايد، يرافقها عدد من أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة سوهاج، والدكتور مصطفي غنيمة، مساعد الوزيرة للطب العلاجي، الحالة الصحية لمصابي حادث قطاري سوهاج بمستشفى طهطا العام.





وبدافع إنساني تحدثت الوزيرة مع المصابين وذويهم بالمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية، وأكدت لهم توفير كافة سبل الدعم والرعاية الطبية للمصابين، داعية لهم بالشفاء العاجل.





واستقبلت مستشفى طهطا العام أكبر عدد من المصابين، حيث استقبل المستشفي 52 مصابًا، نظرا لكونها أقرب مستشفي لموقع الحادث، وتراوحت الإصابات بين بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.





كما وجهت الوزيرة، الدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، بإرسال فرق طبية متخصصة لتقديم الدعم النفسي للمصابين بالمستشفيات وأسرهم.





نهاية يوم مليء بالدماء

وفي نهاية يوما ملئ بالدماء، وجهت الوزيرة الشكر للأطقم الطبية ورجال الإسعاف، مشيدة بآدائهم البطولي في تقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمصابي الحادث.



