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أنغام تشعل مسرح المنارة بالتجمع الخامس

السبت 27/مارس/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه - تصوير : عبير أحمد
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أحيت النجمة أنغام مساء اليوم الجمعة، حفلا غنائيا كبيرا على مسرح مركز المنارة بمنطقة التجمع الخامس، ووسط تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا.

وقدمت أنغام، باقة من ألمع أغانيها وأبرزها "حالة خاصة جدا"، "بقول نسياك"، "ولا دبلت"، "هدنة"، "روحي وسنيني"، "اساميك الكتيرة"، "حبايبنا" و"هبدأ من الآخر"، "مطمنة"، "مهزومة"، "بين البينين"، "فرصة الاختيار"، "بتوصفني"، "سكت ليه"، "عرفها بيا"، "بعت لي نظرة"، "أكتبلك تعهد"، "حتة منك" واختتمت بـ"سيدي وصالك".

في سياق متصل، طرحت النجمة أنغام أحدث كليباتها الغنائية "ودوني عند أمى"، وهو الكليب الذى شهد وجود أبنائها عمر وعبد الرحمن معها، وكانت أنغام قد طرحت هذه الأغنية للمرة الأولى عام 2017 ولكن أوديو فقط، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي مادي
أنغام تشعل مسرح المنارة بالتجمع الخامس
أنغام تشعل مسرح المنارة بالتجمع الخامس
أنغام تشعل مسرح المنارة بالتجمع الخامس
أنغام تشعل مسرح المنارة بالتجمع الخامس
أنغام تشعل مسرح المنارة بالتجمع الخامس
أنغام تشعل مسرح المنارة بالتجمع الخامس
أنغام تشعل مسرح المنارة بالتجمع الخامس
أنغام تشعل مسرح المنارة بالتجمع الخامس
أنغام تشعل مسرح المنارة بالتجمع الخامس
أنغام تشعل مسرح المنارة بالتجمع الخامس
أنغام تشعل مسرح المنارة بالتجمع الخامس
أنغام تشعل مسرح المنارة بالتجمع الخامس
أنغام تشعل مسرح المنارة بالتجمع الخامس
أنغام تشعل مسرح المنارة بالتجمع الخامس
أنغام تشعل مسرح المنارة بالتجمع الخامس
أنغام تشعل مسرح المنارة بالتجمع الخامس
أنغام تشعل مسرح المنارة بالتجمع الخامس
أنغام تشعل مسرح المنارة بالتجمع الخامس

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أنغام

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