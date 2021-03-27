استشاري مناعة يُحذر: دخان السجائر ينقل فيروس كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن النفس الخارج من المدخن المصاب بكورونا يكون محملا بالفيروس، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى ضعف المناعة.





وأكد "الحداد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الدخان الخارج من المدخن المصاب بكورونا خطير جدًا، وناقل للفيروس.



