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شاهد.. عمرو أديب يوجه رسالة للسيسي بعد حادثتي القطار والسفينة الجانحة

السبت 27/مارس/2021 - 03:15 ص
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى القيادة السياسية، والمصريين، قائلا: "يا مصريين ويا ريس.. حادثتين ورا بعض القطار، وجنوح السفينة.. الناس اللي قالوا اتصالحوا معانا هما اللي كانوا بيسخنوا علينا".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك تقارير تفيد أن واقعة السفينة الجانحة ستؤدي إلى خسارة الاقتصاد العالمي 10 مليار دولار، معلقا منفعلا: "طب واللي عمل الكورونا خسر العالم كام.. ولا حد فتح بؤه".

وأضاف، "أنا بقول الكلمتين دول ورزقي على الله.. انتوا بتتكلموا على حادثة، والكورونا مش هنتكلم عليها خسرت العالم كام".

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عمرو أديب حادث القطار بوابة الفجر الفجر السفينة الجانحة

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