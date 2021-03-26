اتحاد الكرة ومنتخب مصر يتبرعان لضحايا قطار الصعيد









قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التبرع لضحايا حادث قطاري الصعيد بمبلغ مليون ونصف مليون جنيه و يتضمن تبرعات الجهاز الفني للمنتخب الوطني ولاعبيه بناء على رغبتهم بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد في التبرع من ميزانيته.





يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي للاتحاد المصري لكرة القدم الذي يحرص دائما على آدائه كمؤسسة رياضية تمثل جزءا أصيلا من نسيج المجتمع المصري وكنجوم منتسبين إليه من اللاعبين والمدربين يمثلون القدوة الحسنة لشباب مصر المعطاء .





وتقام مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية بعد تأهل المنتخب المصري، يوم الاثنين فى تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.