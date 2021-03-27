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بهذه الكلمات.. أمير كرارة يقدم العزاء لأسر ضحايا حادث قطاري سوهاج

السبت 27/مارس/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حرص الفنان أمير كرارة، علي تقديم العزاء لأسر ضحايا ومصابي حادث قطاري سوهاج الذي حدث اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وكتب كرارة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام": "‏البقاء لله، خالص التعازي لضحايا قطار سوهاج ونحتسبهم عند الله من الأبرار.. وربنا يصبر أهاليهم و يقدرهم علي الفراق ويتولاهم جميعا  اللهم أحفظ مصر وشعبها من كل مكروه".


يذكر أن مركز ومدينة طهطا في سوهاج شهد حادث مروع بتصادم قطارين سكة حديد حيث تتواصل إلي الأن جهود الأنقاذ لاستخراج وانتشال مصابي وضحايا الحادث الدامي والذي خلف العشرات من القتلي والمصابين جراء انقلاب ثلاث عربات وخروجهم عن القضبان.


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