Advertisements

أسعار الذهب اليوم السبت 27-3-2021.. المعدن الاصفر يقلص الخسائر الأسبوعية

السبت 27/مارس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استقرت أسعار الذهب في الاسواق المحلية خلال تعاملات اليوم  السبت 27-3-2021، مع بداية الأجازة الأسبوعية لبورصة الذهب والتى استطاعت أن تقلص الخسائر الأسبوعية بنهاية تعاملات أمس، وسط تذبذبات سعرية يتعرض لها المعدن الأصفر بين الارتفاعات والهبوط.

أسعار الذهب في مصر اليوم :

سعر الذهب عيار 24 يسجل 874.25 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 يسجل 765جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 يسجل 655.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب يسجل 6120 جنيهًا


أسعار الذهب العالمية

ارتفعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع هبوط الدولار، لكنها سجلت خسائر أسبوعية لأول مرة في 3 أسابيع.

ويأتي ارتفاع  المعدن الأصفر مع تراجع الدولار، لكن المكاسب جاءت محدودة مع صعود الأسهم العالمية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن هبوط الإنفاق والدخل الشخصي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، بينما ارتفعت ثقة المستهلكين الأمريكيين خلال الشهر المنصرم لأعلى مستوى في عام.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1732.30 دولار للأوقية، لكنها سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 0.5 بالمائة.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمائة عند 1731.76 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 92.73.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

منذ ساعة و نصف

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 5 ساعات

مصر في المقدمة.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

منذ ساعة و 18 دقيقة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على فرص تعاقد برشلونة مع هالاند

منذ أقل من ساعة

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. النائب العام يأمر بحزمة إجراءات في حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ ثلث ساعة

بعد العروض المغرية.. الأهلي يحسم مصير نجمه من الرحيل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 6 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

منذ ساعة و 9 دقيقة

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 10 ساعة

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم السبت 13-3-2021.. عودة التذبذب للمعدن الأصفر

أسعار الذهب اليوم السبت 13-3-2021 في مصر

أسعار الذهب اليوم الأحد 14-3-2021 في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 15-3-2021

أسعار الذهب اليوم الإثنين 15 مارس 2021 في السوق المحلي

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-3-2021.. المعدن الأصفر يتراجع في بداية التعاملات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:15 م

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

09:13 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحزمة إجراءات في حادث تصادم قطاري سوهاج

12:03 ص

مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

10:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها