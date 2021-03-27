محمد رمضان يؤجل طرح برومو "موسى" تضامنا مع أسر ضحايا قطاري سوهاج

أعلن الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تأجيل طرح برومو مسلسله الجديد "موسى"، الذى من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل2021، وذلك تضامنًا مع أسر ضحايا حادث قطاري سوهاج.



وكتب محمد رمضان: «تم تأجيل الإعلان الرسمي لمسلسل موسي، تضامنًا مع ضحايا قطاري سوهاج الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته وتمنياتي للمصابين الشفاء العاجل».



يذكر أن مسلسل "موسى"، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.