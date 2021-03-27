صراع إنجليزي إيطالي فرنسي على نجم ريال بيتيس





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول الإنجليزي أبدى إهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع أحد نجوم ريال بيتيس الإسباني في الصيف المقبل.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الريدز سيحاول من جديد التعاقد مع الفرنسي نبيل فقير نجم ريال بيتيس الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ليفربول سيواجه منافسة قوية من كلا من إنتر ميلان الإيطالي وستاد رين الفرنسي على التعاقد مع النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فقير البالغ من العمر 27 عاماً خاض مع ريال بيتيس في الموسم الحالي حتى الآن 30 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.