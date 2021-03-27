Advertisements

صراع إنجليزي إيطالي فرنسي على نجم ريال بيتيس

السبت 27/مارس/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ليفربول الإنجليزي أبدى إهتمامه مرة أخرى بالتعاقد مع أحد نجوم ريال بيتيس الإسباني في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن الريدز سيحاول من جديد التعاقد مع الفرنسي نبيل فقير نجم ريال بيتيس الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ليفربول سيواجه منافسة قوية من كلا من إنتر ميلان الإيطالي وستاد رين الفرنسي على التعاقد مع النجم الفرنسي صاحب الأصول الجزائرية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فقير البالغ من العمر 27 عاماً خاض مع ريال بيتيس في الموسم الحالي حتى الآن 30 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.

أخبار تهمك

عاجل.. النائب العام يأمر بحزمة إجراءات في حادث تصادم قطاري سوهاج

منذ أقل من نصف ساعة

مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

منذ أقل من ساعتين

ليس هالاند أو صلاح أو مبابي.. برشلونة يتحرك لضم صفقة «الوحش»

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. 4 نجوم خارج الأهلي بأمر موسيماني «بالأسماء»

منذ حوالي 5 ساعات

"مجهولون فتحوا بلف الخطر".. السكك الحديدية تكشف أسباب حادث قطاري سوهاج

منذ حوالي 10 ساعة

مجزرة في ريال مدريد.. بيريز يستقر على طرد 7 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 7 ساعات

استشاري باطنة يزف بشرى سارة عن الموجة الثالثة من كورونا (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن عقد باتشيكو مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

مصر في المقدمة.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم إفريقيا بالكاميرون

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد العروض المغرية.. الأهلي يحسم مصير نجمه من الرحيل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

انتهي الأمر.. زيدان يحسم مصير هازارد من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على فرص تعاقد برشلونة مع هالاند

منذ أقل من ساعة

الأهي يتحرك للمرة الـ "ألف" لحسم الصفقة التي يُريدها موسيماني

منذ ساعتين و 41 دقيقة

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

منذ ساعة و 11 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:13 م

شيخ الأزهر: 50 ألف جنيه للمتوفي و25 ألف للمصاب في حادث قطار سوهاج

محمد صلاح ينعي شهداء قطار الصعيد

11:15 م

عقد لمدة 5 مواسم.. برشلونة يحصل على صفقته الكبرى

06:01 م

عاجل.. النائب العام يأمر بحزمة إجراءات في حادث تصادم قطاري سوهاج

12:03 ص

مجزرة في برشلونة.. لابورتا يطرد 4 نجوم من أجل ضم هذا الثنائي

10:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها