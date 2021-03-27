بإطلالة مبهجة.. سمية الخشاب تلفت الأنظار فى أحدث ظهور لها





وعلقت عليه: "كوني حرة قويه تشعري بالسعادة الأبدية".





من ناحية أخرى تشارك سمية الخشاب في السباق الرمضاني بمسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

تحرص الفنانة سمية الخشاب على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت سمية الخشاب، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولفتت الأنظار، وهي ترقص وتتمايل بأحدث جلسة تصوير لها، في الرياض السعودية أثارت جدل جمهورها.