طريقة سهلة لعمل كباب الحلة الضاني بالمقادير

يعتبر كباب الحلة الضاني من أبرز الوجبات الشهية التي تلقى استحساناً كبيراً من الغالبية، لما تتمتع به من مذاق جميل ومميز، وخاصة من يحبون اللحوم.





كباب الحلة الضاني





ويعد كباب الحلة الضاني من الوجبات السريعة والسهلة التي من الممكن عملها في المنزل، وبأقل التكاليف، وتعطي مذاقاً رائعاً يشبه المحلات، أو أفضل.





طريقة عمل كباب الحلة الضاني





ويبحث الكثيرون عن طريقة سهلة لعمل كباب الحلة الضاني في المنزل، من أجل الابتعاد عن تناول اللحوم خارج المنزل والتأكد من ضمان الوجبة التي يتناولها في المنزل.





ونرصد لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية كباب الحلة الضاني في المنزل والمقادير في السطور القليلة التالية:





أولاً: مقادير كباب الحلة الضاني





1 كيلو لحم الضاني.





عدد 2 بصلة كبيرة.





ثمرة من الفلفل الأخضر.





ملعقة من السمنة.





2 فص ثوم.





ملعقة من الملح.





ملعقة من الفلفل الأسود.





ملعقة من بهارات اللحم.





طريقة عمل كباب الحلة الضاني





قطيع اللحم إلى مكعبات صغيرة.





غسل اللحم جيداً.





تقطيع البصل والفلفل إلى شرائح.





فرم الثوم.





تحمير البصل في السمن لتعطي لوناً ذهبياً.





إضافة الثوم المفروم والفلفل ومن ثم التقليب.





وضع اللحم الضاني.





تقليب اللحم مع المكونات حتى يتغير لونها.





نضع كوبي ماء ونتركه على نار هادئة.





نزود كوب ماء حتى ينضج اللحم، ونضع ملح ونقلب المكونات.







