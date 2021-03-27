حقيقة مفاوضات الأهلي مع "المتألق"

تبحث لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، عن إمكانية تدعيم الخط الأمامى للفريق، بناء على رؤية الجنوب إفريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.





وكان موسيماني قد طلب التعاقد مع لاعبين في الجناحين الأيمن والأيسر وتحت رأس الحربة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكانت هناك بعض التقارير خلال الساعات القليلة الماضية، والتي أكدت عن وجود مفاوضات مع عمر مرموش، لاعب المنتخب الأوليمبى وفريق فولفسبورج الألمانى، المعار إلى صفوف سانت باولي أحد أندية البوندسليجا.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مرموش من ضمن المرشحين من جانب أحد وكلاء اللاعبين، لكن موسيماني لم يحسم موقفه بشأن ضم اللاعب حتى الآن.





وتابع المصدر، أنه قد يتم طرح إسم مرموش على موسيماني خلال الفترة المقبلة، لكن الجنوب إفريقي لم يطلب التعاقد مع اللاعب بالاسم.





وشارك عمر مرموش مع فريقه بالموسم الحالى خلال 13 لقاء، وتمكن من تسجيل 5 أهداف، وصناعة هدف.