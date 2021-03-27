النائب العام يأمر بإجراء "تحليل مخدرات" لسائقي قطاري سوهاج والتحفظ على هواتفهما

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات نحو سؤال سائقي القطاريْن المتصادمين ظهيرة اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من شهر مارس الجاري، بين قرية "الصوامعة" ومركز "طهطا" بمحافظة سوهاج.





وأمر أيضا بسؤال مساعديْهما ومسؤول لوحة تشغيل برج المراقبة وعامل المزلقان الذي وقع الحادث أمامه، وبإجراء تحليل المواد المخدرة لكل منهم، والتحفظ على هواتفهم المحمولة لفحصها وفحص سجل المحادثات المجراة عبرها.