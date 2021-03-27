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شاهد.. عمرو أديب يكشف حقيقة استخدام مراكب قطرية لتعويم السفينة الجانحة

السبت 27/مارس/2021 - 02:51 ص
المركب الجانحة
المركب الجانحة
هدى عبدالرازق
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تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن سبب أن كل المعلومات الواردة عن حادث "السفينة الجانحة" بقناة السويس تأتي من مصادر مطلعة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك مركزًا إعلاميًا في قناة السويس يوضح التفاصيل لحظة بلحظة.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن قناة الجزيرة منذ وقوع الحادث وكل يوم تصدر تصريحا مختلفا عن مسئولية القناة عن تجارة العالم، مضيفا: "قناة السويس بتزيد في قناة الجزيرة كل يوم 1%".

.وأضاف: "عايزين يحسسونا بفداحة الوضع"، نافيا ما تردد أن مراكب قطرية هى من تقوم بسحب السفينة الجانحة، قائلا: "قطر مسحبتش المركب، والود ودها المركب تغرق وتقفل القناة".

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تعويم السفينة بوابة الفجر الفجر السفينة الجانحة

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