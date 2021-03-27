شاهد.. عمرو أديب يكشف حقيقة استخدام مراكب قطرية لتعويم السفينة الجانحة

تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن سبب أن كل المعلومات الواردة عن حادث "السفينة الجانحة" بقناة السويس تأتي من مصادر مطلعة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك مركزًا إعلاميًا في قناة السويس يوضح التفاصيل لحظة بلحظة.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن قناة الجزيرة منذ وقوع الحادث وكل يوم تصدر تصريحا مختلفا عن مسئولية القناة عن تجارة العالم، مضيفا: "قناة السويس بتزيد في قناة الجزيرة كل يوم 1%".



