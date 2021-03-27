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أحمد موسى يكشف عن أول تصريح لوزير النقل بشأن حادث قطاري سوهاج (فيديو)

السبت 27/مارس/2021 - 12:25 ص
كامل الوزير يزور المصابين
كامل الوزير يزور المصابين
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزير النقل الفريق كامل وزير أكد أنه سيتم محاسبة المقصرين أو المخطئين في حادث قطاري سوهاج.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الجمعة أن هذا الحديث أول كلام لوزير النقل عقب زيارته للمصابين بالمستشفيات.

وكان قد توجه الفريق كامل الوزير إلى مستشفى سوهاج العام للاطمئنان على حالة المصابين والتأكد من تقديم كافة الرعاية الطبية لهم.

وذلك عقب تفقده لموقع حادث تصادم قطاري ١٥٧ و٢٠١١ والذي وقع اليوم.

وأكد الوزير أن هناك تعليمات من الرئيس ورئيس الوزراء بتقديم الرعاية الفائقة لكافة المصابين، مشددا على أنه سيتم محاسبة المقصرين، أو المخطئين.

وتمنى الوزير الشفاء العاجل للمصابين كما عبر الوزير عن بالغ الأسى والحزن لوقوع عدد من الضحايا جراء الحادث، موجها خالص العزاء لأسرهم داعيا الله ان يلهمهم الصبر والسلوان.

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